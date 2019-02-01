2019/02/01 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد الخرطوم ومدن سودانية أخرى، الى تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي

الرئيس عمر البشير عن الحكم.وافادت وسائل اعلام محلية بان تجمع المهنيين السودانيين وكيانات

سياسية معارضة، دعت للخروج بتظاهرات جديدة باسم "جمعة الوفاء" في كل

أرجاء السودان، لإدامة استمرارية التظاهرات المطالبة بتنحي البشير

طوال الأسبوع دون توقف.



من جانبه، وعد الرئيس السوداني من مدينة

كسلا، بإصلاحات رافضاً تغيير الحكومة أو الرئيس من خلال مواقع

التواصل الاجتماعي وإنما من خلال صناديق الاقتراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدن السودانية تستعد لـ جمعة الوفاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدن السودانية تستعد لـ جمعة الوفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).