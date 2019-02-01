الدفاع الأسترالية تقر بقتل مدنيين بغارة لقواتها في العراق

2019/02/01 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقرّت استراليا انها نفذت ضربات جوية عام الفين وسبعة عشر في محافظة

نينوى اسفرت عن مقتل مدنيين وذلك بعد تحقيق استمر لاكثر من عام .

واوضحت وزارة الدفاع الاسترالية في بيان أن طائرتين من طراز سوبر

هورنيت أسقطتا قنابل على مبنى وفناء بعدما طلبت قوات الأمن العراقية

المساعدة لضرب حي في غرب الموصل كان ارهابيو داعش قد أقاموا مواقع

فيه.



واضاف البيان ان الضربة ربما أسقطت قتلى مدنيين .

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