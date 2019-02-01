لاجئ إيراني محتجز يفوز بأرفع جائزة أدبية في أستراليا

2019/02/01 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز لاجئ محتجز في مركز ناء بالمحيط الهادي بأرفع جائزة أدبية في أستراليا عن أول كتاب له، والذي كتبه على هاتفه المحمول ونشر فصوله على تطبيق واتساب.

وفاز الإيراني بهروز بوتشاني المحتجز في مركز تديره أستراليا على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة بجائزة فيكتوريا للأدب أمس الخميس وقيمتها مئة ألف دولار أسترالي (72390 دولارا أمريكيا) عن كتابه (لا صديق سوى الجبال).

وبوتشاني محتجز في مانوس منذ اقتياده من قارب لاجئين كان في طريقه إلى أستراليا قبل ست سنوات.



وقال إنه يأمل أن تسلط الجائزة الضوء على محنة أكثر من 1000 محتجز في مراكز تديرها أستراليا خارج أراضيها.

وقال لرويترز في تبادل لرسائل نصية “لا أريد أن أحتفل بهذا الإنجاز وأنا لا أزال أرى الكثير من الأبرياء يعانون من حولي”.

وبوتشاني من المنتقدين البارزين للمعاملة التي يلقاها الساعون للجوء بموجب سياسة الهجرة المتشددة في أستراليا.



وقال إن جل ما كان يخشاه وهو يكتب كتابه أن يصادر حراس المركز هاتفه.

قال “كنت أخشى أن يقتحموا غرفتي ويأخذوا ما بحوزتي”.

كتب بوتشاني الكتاب بلغته الفارسية ثم أرسله عبر خدمة رسائل الواتساب إلى مترجم في أستراليا.

وأعلنت الجائزة أمس الخميس في احتفال أقيم في أستراليا..



ذلك البلد المحظور على بوتشاني دخوله.

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