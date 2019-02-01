الاتحاد الأوروبي: تشكيل مجموعة اتصال دولية لتسوية الأزمة في فنزويلا

2019/02/01 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه اتخذوا قرارا لبدء العمل على تشكيل مجموعة اتصال خاصة بفنزويلا.

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