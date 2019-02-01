البلداوي: مشكلة عدم تعيين واستقطاب حملة الشهادات العليا تحتاج إلى تدخل حكومي

2019/02/01 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد كريم البلداوي، أن حل مشكلة عدم تعيين واستقطاب حملة الشهادات العليا لا يحتاج الى قرار برلماني أو تشريع قانون خاص بهم، بقدر ما هو تدخل حكومي لوضع خطة لاستثمارهم.

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