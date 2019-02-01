وثيقة: العراق يجدد اعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية 

2019/02/01 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وافقت الحكومة العراقية، على تجديد اعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية، بعدما اعفت هذه المواد عام 2017.وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، حصل “ناس”، على نسخة منها، اليوم (1 شباط 2019)، “استثناء قائمة المنتجات الاردنية المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن من قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 293 لسنة 2016”.وقال […]

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