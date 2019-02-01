رقم قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في أميركا

2019/02/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير جديد لجمعية القلب الأميركية إلى أن قرابة نصف البالغين الأميركيين يعانون من نوع ما من أمراض القلب والأوعية الدموية، في منعطف بارز يعود في الغالب إلى الإرشادات الحديثة التي وسعت عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم.وقالت الجمعية، إن أكثر من 121 مليون بالغ أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية عام 2016.وباستثناء الذين […]

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