زوجة الأسد تظهر بعد إجراء عملية للشفاء من السرطان

2019/02/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة النظام السوري، صورا لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية، للشفاء من سرطان الثدي.

وظهرت أسماء الأسد معصوبة الرأس بقماش وهو المظهر الخارجي الذي اعتمدته منذ بدء علاجها بالكيماوي، قبل شهور.

وبحسب رئاسة النظام السوري، فإن الصور التي التقطت لأسماء الأسد، جاءت خلال زيارتها عوائل قتلى وجرحى قوات النظام.

ولم تذكر الرئاسة موقع وتوقيت الزيارة، إلا أنها علقت بأن الزيارة تأتي "في أول يوم عمل لها بعد خضوعها للعملية الجراحية الأحد".

وكانت وكالة الأنباء "سانا"، قالت إن العملية تكللت بالنجاح، وأجريت لها في المشفى العسكري بدمشق.





وسبق أن كشفت في شهر آب 2018، أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكرا.

بغداد اليوم- متابعة

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وبحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم"، فإن "

بغداد اليوم- متابعة

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الخميس، تشكيل حكومته الجديدة، مكونة من 30 وزيرا بينهم 3 وزراء من حزب الله.

وقال الحريري في مؤتمر الاعلان عن تشكيل الحكومة في العاصمة بيروت، إن "امام لبنان تح

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