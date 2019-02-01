2019/02/01 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، مع آمال المستثمرين في التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وفي الأسبوع الجاري أجرت الولايات المتحدة والصين مباحثات تجارية، في محاولة لنزع الخلاف الدائر بينهما، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تريد أن تبرم صفقة تجارية كبيرة مع الصين، "وإلا يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت".





كما شدد ترامب على أن الصفقة التجارية بين الطرفين سوف تتم بعد لقائه مع نظيره الصيني.





وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 61.89 دولار للبرميل.





فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.06% عند 53.76 دولار للبرميل.





وفي الشهر الماضي تمكن خام "نايمكس" الأمريكي من تسجيل أكبر مكاسب خلال يناير على الإطلاق وذلك بنحو 18%.





وفي سياق منفصل أعلنت الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري عقوبات ضد شركة النفط الوطنية في فنزويلا، في مسعى منها للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لنقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وهي العقوبات التي وصفتها وكالة الطاقة بأنها من المبكر للغاية تقييم تأثيرها على المعروض النفطي.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن شركة "بيكر هيوز".





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