2019/02/01 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال تاجر يوم الجمعة إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس للتسعير ارتفع في يناير كانون الثاني إلى 59.080 دولار للبرميل.

وفيما يلي متوسط أسعار خامي دبي وسلطنة عمان ومتوسطهما معا على بلاتس بالدولار للبرميل.



ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.

وعدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وتحدد متوسط السعر المرجعي لأسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى آسيا تحميل يناير كانون الثاني عند 59.204 دولار للبرميل، والذي استند في جزء منه إلى متوسط سعر قدره 59.36 دولار لبرميل الخام العماني ببورصة دبي للطاقة في مارس آذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متوسط سعر خام دبي يرتفع في كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متوسط سعر خام دبي يرتفع في كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).