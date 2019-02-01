نائب: الكتل السياسية استغلت العطلة التشريعية لهذا السبب..

2019/02/01 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان، النائب بهاء الدين النوري، الجمعة، ان الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية خلال العطلة التشريعية لحسم المتبقي من التشكيلة الوزارية.وقال النوري، في تصريح صحفي،إن هناك لجان مشكلة بين تحالفي البناء والاصلاح لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة ومن بينها استكمال الحكومة، خلال عطلة البرلمان التشريعية، مبينا ان ...

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