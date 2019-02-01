العراق يراقب قطاراته عن طريق الأقمار الصناعية

2019/02/01 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، بنصب شاشات عرض كبيرة داخل السيطرة المركزية لمراقبة حركة القطارات وفق نظام التتبع (GPS)وقال مدير عام الشركة سلام جبر سلوم في بيان، اليوم، انه "تم انجاز هذه الخطوة بعد النجاح في تشغيل منظومة التتبع بنصب كاميرات المراقبة على جميع القطارات وتقييم هذه التجربة العلمية الرائدة التي لها ارتباط وثيق مع حركة قطارات البضائع والمسافرين لكون هذا النظام الدقيق ارتباطه عن طريق الاتصال بالأقمار الصناعية لتأمين وضبط حركة القطارات والآليات.

وأضاف، ان "هذا النظام يساعد على تصحيح مسارات العمل وتحديد التوقف والسرعة في المحطات مما يقلل من نسبة الحوادث التي تعاني منها الشركة خصوصا ممرات التعابر الغير النظامية التي تسبب حوادث".

يذكر، أن الشركة شهدت مؤخرا انعقاد ندوة موسعة بخصوص تفعيل هذا النظام على أوسع المستويات بمشاركة الأقسام المعنية لغرض تطوير وتوسيع عمل برنامج نظام التتبع (GPS.).



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