وفاة 5 أشخاص بسقوط سيارة في مياه آسنة وسط البصرة

2019/02/01 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في مديرية المرور في البصرة، اليوم الجمعة، بأن خمسة أشخاص فارقوا الحياة جراء سقوط السيارة التي كانوا يستقلونها في مجرى للمياه الآسنة يمتد في منطقة سكنية تقع في مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "سيارة صالون كان يستقلها خمسة مواطنين إنحرفت عن الشارع العام وسقطت في مجرى للمياه الآسنة في منطقة الموفقية الواقعة ضمن مركز المحافظة"، مبيناً أن "الحادث المؤسف الذي وقع في ساعة متأخرة من الليل أدى الى مصرع المواطنين الخمسة".

ولفت المصدر الى أن "جثث الضحايا تم انتشالها ونقلها الى مركز الطب العدلي"، مضيفاً أن "مفرزة من مديرية المرور تواجدت في محل الحادث وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابساته".انتهى...س ح

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