2019/02/01 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأقيم أول حفل لمغنية البوب الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.وارتدت ماريا كاري في الحفل، فستان أسود اللون براق، اتسم بالاحتشام، ولم يبرز أي مفاتن لجسدها، عكس ظهورها في حفلاتها بالولايات المتحدة، وبجولاتها الغنائية حول العالم.وكانت قد وصلت ماريا كاري إلى جدة أمس الخميس استعداداً لإحياء حفلها الأول في السعودية.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وصول ماريا كاري إلى أراضي المملكة، وبرفقتها طاقم عملها، وكانت تحمل في يدها باقة من الورود، وترتدي ملابس محتشمة.وانتشرت فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، دون إجراء حوار ودي مع الجمهور.وقوبلت ماريا بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.

المزيد من حفل العالمية #ماريا_كاري_تغني_في_السعودية #ماريا_كاري_في_السعودية pic.twitter.com/oHbTjFAyYB

— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 31, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حضور غفير لحفل مغنية البوب الأمريكية ماريا كاري بالسعودية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حضور غفير لحفل مغنية البوب الأمريكية ماريا كاري بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).