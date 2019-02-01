ترامب قد يغير خطط الانسحاب من سوريا

2019/02/01 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت قناة NBC، أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير خططه

لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضافت أن ترامب قد يقرر إبقاء قوات بلاده في قاعدة التنف الواقعة

على تقاطع الحدود بين سوريا والعراق والأردن.

واعتبرت القناة أنه في حال انسحاب القوات بالكامل، ستكون الوحدات

الأمريكية الموجودة في هذه القاعدة، آخر من يغادر الأراضي السورية.

وتشهد أوساط الإدارة الأمريكية مناقشات حول ما إذا كان يجب أن يترك

الجيش الأمريكي قاعدة التنف، حيث يعارض جون بولتون مستشار ترامب

لشؤون الأمن القومي مغادرة القاعدة المذكورة، معتبرا أن البقاء في

التنف سيجعل من الصعب على إيران توسيع نفوذها في سوريا.

وفي 19 ديسمبر، أعلن ترامب عن قرار سحب العسكريين الأمريكيين من

سوريا، حتى أواسط الربيع المقبل.

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