النوم في وقت متأخر من الليل يزيد من خطر الإصابة بأمراض عقلية خطيرة

2019/02/01 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة جديدة من أن النوم في وقت متأخر من الليل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض عقلية خطيرة بما في ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية.

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