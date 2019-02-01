تصميم بزة سباحة جديدة تحمي الناس من هجمات أسماك القرش القاتلة

2019/02/01 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل علماء جامعة “فلندرز” الأسترالية (Adelaide) على تصميم بزة سباحة جديدة وثورية لحماية الناس من هجمات القرش القاتلة.ويطور الخبراء نموذجا أوليا مصنوعا من ألياف قوية،

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