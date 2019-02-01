أميركا تحاصر شركة هواوي من أوروبا

2019/02/01 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال جوردون سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي الخميس، إن الولايات المتحدة تريد من عملاء هواوي أن يتوقفوا عن شراء منتجاتها وأن يتحولوا إلى شراء المنتجات الغربية، مضيفا أن هناك أدلة على انتهاكات أمنية من جانب شركة الاتصالات الصينية العملاقة.وأبلغ سوندلاند رويترز في بروكسل “الولايات المتحدة داعمة جدا لتثبيط شراء أي منتجات رقمية […]

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