2019/02/01 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مدفعية الحشد تدك أوكار داعش في وادي ثلاب ضمن أمام ويس في ديالى

01/02/2019 10:09:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

أفاد الحشد الشعبي ، الجمعة، بقصف مدفعيته لأوكار تابعة لداعش شمال شرقي ديالى".

وذكر بيان مقتضب للواء 110 ، تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن"مدفعية الحشد الشعبي دكّت اوكار لداعش في وادي عين السمك ووادي الثلاب ضمن جبال نفط خانه شمال شرقي ديالى".

وأضاف،أن" القصف نفذ بعد معلومات استخباراتية دقيقة افادت برصد تحركات لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/مدفعية الحشد تدك أوكار داعش في وادي ثلاب ضمن أمام ويس في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/مدفعية الحشد تدك أوكار داعش في وادي ثلاب ضمن أمام ويس في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).