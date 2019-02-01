بومبيو وجريفيث يثمنان إطلاق التحالف العربي لأسرى الحوثيين باليمن

2019/02/01 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمّن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن مؤخرًا لسبعة من أسرى ميليشيا الحوثي.وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن بومبيو والمبعوث الأممي اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن إطلاق سراح الأسرى من قبل التحالف كان خطوة إيجابية، معربين عن أملهما في أن يؤدي ذلك إلى تنفيذ سريع لاتفاقية تبادل الأسرى التي نوقشت في السويد.

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