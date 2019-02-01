وصول نيكولاي ملادينوف المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة

2019/02/01 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول نيكولاي ملادينوف المنسق العام لعملية السلام في الشرق الاوسط إلى قطاع غزة عبر معبر “ايرز” بيت حانون

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