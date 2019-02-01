2019/02/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف البناء عبد عون علاوي، عن حرك نيابي واسع لإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لأزلام النظام السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : اتجاه برلماني لإلغاء الرواتب التقاعدية عن هذه الفئة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : اتجاه برلماني لإلغاء الرواتب التقاعدية عن هذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).