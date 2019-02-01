الأردن تفوز بعقد قيمته 40 مليون دولار لإقامة مشاريع تجارية وسكنية في بغداد

2019/02/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة جوردان تايمز الاردنية الناطقة باللغة الانكليزية ، أن جمعية مصدري ومصنعي الأثاث الأردنيين وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع الأشغال والأثاث الداخلي في العراق ، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 40 مليون دولار.

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