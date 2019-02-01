قوات سوريا الديمقراطية: آلاف المدنيين يفرون من دير الزور للوصول إلى مناطق آمنة

2019/02/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر آلاف الأشخاص من بلدة باغوز بريف محافظة دير الزور في الأيام الأخيرة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية .

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