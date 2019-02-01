وليد سليمان يتراجع عن قرار اعتزاله اللعب دوليا

2019/02/01 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الأهلي المصري دفعة بعودة القائد حسام عاشور إلى المران بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت، اليوم الخميس، إن عاشور لاعب الوسط المدافع شارك في المران مع باقي زملائه بعد التعافي من إصابة في الكاحل كما عاد أحمد الشيخ بعد إصابة في الركبة.

وحصد الأهلي أربع نقاط من أول جولتين في دور المجموعات بدوري الأبطال وقبل أن يستضيف سيمبا في استاد برج العرب بالجولة الثالثة.

ويعاني الأهلي من إصابة مجموعة كبيرة من أبرز لاعبيه وكلما عاد لاعب غاب آخر لفترة من الوقت.

لذلك ستمثل عودة عاشور دفعة للمدرب مارتن لاسارتي خاصة أن المنضم حديثا حمدي فتحي لاعب الوسط يعاني من إجهاد وسيغيب لأيام.

ولا يزال الأهلي ينتظر تعافي صانع اللعب وليد سليمان والمهاجم المغربي وليد أزارو والمدافع المنضم حديثا ياسر إبراهيم والظهير الأيمن أحمد فتحي ضمن أبرز المصابين.

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