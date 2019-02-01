ملادينوف يصل غزة للقاء قادة حماس

2019/02/01 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط الى قطاع غزة اليوم الجمعة، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

ومن المتوقع أن يلتقي ملادينوف قيادة حركة حماس لبحث استمرار الهدوء في القطاع بالتزامن مع استعداد الفلسطينيون لجمعة “أسرانا ليسوا وحدهم” ضمن مسيرات العودة شرق القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في فعاليات الجمعة الـ45 شرق القطاع.

وهددت قيادات من الفصائل الفلسطينية بالعودة الى أدوات مسيرات العودة الخشنة في ظل مراوغات الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة.

وكان وفد أمني مصري رفيع المستوى وصل قطاع غزة أمس الخميس عبر حاجز بيت حانون لبحث التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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