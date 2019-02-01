البطيخ: واسط لم تتعرض لأي أضرار بشرية أو مادية بفعل الأمطار والسيول الأخيرة

2019/02/01 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكد نائب محافظ واسط سلام البطيخ، اليوم الجمعة، ان المحافظة لم تتعرض لأي أضرار بشرية أو مادية بفعل الأمطار والسيول الاخيرة.

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