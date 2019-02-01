ترامب يعلق على تحقيق روبرت مولر بشأن الانتخابات  

2019/02/01 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال رود روزنشتاين نائب المدعي العام الأميركي، لمحامي دونالد ترامب، إن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي بانتخابات ترامب، لا يشمل الرئيس الأمريكي شخصيا.ويجري روبرت مولر تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التي فاز فيها ترامب على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.وقال […]

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