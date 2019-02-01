بغداد.. مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبلغاً مالياً ومصوغات بعد إحتجاز ساكنيه

2019/02/01 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اقتحم مسلحون أحد المنازل شمالي بغداد، واقدموا على سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية بعد احتجاج ساكنيه.

وقال مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “مسلحين اقتحموا، مساء أمس، منزلا في منطقة الشعب شمالي بغداد، وأقدموا على سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية بعد احتجاز ساكنيه في احدى غرف المنزل”.

وأشار الى ان “قوة امنية توجهت الى مكان الحادث بعد ورود بلاغ، فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابساته”.

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