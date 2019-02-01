عبدالمهدي يترأس اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية ويصدر توجيهات

2019/02/01 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول والاستعدادات المتخذة في جميع المحافظات ومخاطرها المحتملة، الى جانب بحث واقع الخزين المائي ومناسيب المياه في الانهر والاهوار والسدود.

ووجه رئيس الوزراء بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بـ”إستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين، الى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الخزين المائي ومتابعة سلامة السدود والجسور وضرورة استمرار اعمال الصيانة والتأهيل”.

وذكر البيان، انه “صدر عن اجتماع خلية ادارة الازمات المدنية التوصيات اللازمة حول كل محافظة وعن سير اعمال لجان المتابعة وفرق الدفاع المدني، والملاحظات والاحتياجات اللازمة”.

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