كركوك تتراجع عن قرارها بزيادة تسعيرة الامبير الكهربائي للمولدات الأهلية

2019/02/01 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك تراجعت إدارة كركوك، قرارها بزيادة تسعيرة الامبير الكهربائي للمولدات الأهلية لشهر شباط وقررت تخفيض التسعيرة.

وقالت الإدارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الادارة قررت ان يكون سعر الأمبير 8 آلاف دينار لكل أمبير لشهر شباط في جميع مناطق كركوك”، مبينا انه “تقرر أن تكون ساعات التشغيل من 6.30 – 8.30 صباحا ومن الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في حال انقطاع التيار الكهربائي”.

وذكر البيان، ان “السعر أعلاه يشمل إلزام صاحب المولدة بدفع مستحقات جباية التنظيفات في المدينة”.

وكانت ادارة كركوك قد اعلنت في وقت سابق انه ستكون التسعيرة 9 آلاف دينار، الامر الذي لاقى اسيتاءً كبيراً لدى المواطنين لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.

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