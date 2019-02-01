هل حصلت كربلاء على استحقاقها في الموازنة؟

2019/02/01 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، الجمعة، ان المحافظة حصلت على 99 مليار دينار من الموازنة بحسب نسبتها من السكان، مبيناً ان كربلاء ستحصل على 30% من ايرادات (الزائر دولار).وقال اليساري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عدد سكان كربلاء بلغ مليون و200 الف نسمة، وحصتها من الموازنة تحتسب على نسبة السكان […]

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