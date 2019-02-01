الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ9أشهر ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

2019/02/01 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة من أعلى مستوى في 9 أشهر، ولكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي.





وأظهرت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري رغبة قوية في تقليل عمليات زيادة معدل الفائدة، حيث صرح بأن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء، وأنه سيحتاج إلى رؤية ضرورة تدفع البنك إلى مزيد من رفع معدلات الفائدة

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1322.80 دولار للأوقية.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1318.60 دولار للأوقية، حيث سجل المعدن أمس مستوى 1326.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.





وفي يناير الماضي تمكن معدن الذهب من تسجيل مكاسب قوية قُدرت بأكثر من 37 دولار للأوقية، مع تراجع الدولار الأمريكي والتطورات التجارية الإيجابية.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 95.622.





وعلى صعيد التطورات التجارية العالمية، فلايزال من غير الواضح إذا كانت الولايات المتحدة والصين سيتوصلان إلى اتفاق تجاري أم لا، خاصة مع تصريحات دونالد ترامب بأن بلاده تريد أن تبرم صفقة تجارية كبيرة مع الصين، "وإلا يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت".





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر يناير الماضي، إلى جانب بيانات مؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي والإنفاق على البناء ومبيعات السيارات في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





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