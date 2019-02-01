اتحاد الكاراتيه يقيم بطولة أندية العراق في الديوانية

2019/02/01 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي للكاراتيه، اليوم الجمعة، اقامة بطولة اندية العراق في مدينة الديوانية.وقال أمين سر الاتحاد علي حسن الكناني لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد العراقي للعبة قرر اقامة بطولة اندية العراق للمحافظات الجنوبية في الديوانية".

واوضح ان "المنافسات ستقام يوم السادس عشر من شهر شباط الجاري، وتستمر لمدة يومين"، مبينا ان "البطولة ستقام لفئات الناشئين والشباب ودون 21 سنة".

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