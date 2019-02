2019/02/01 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر دخل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تاريخ الميرنجي تهديفيًا بعد تسجيله ثنائية في مرمى جيرونا بكأس الملك لإسبانيا.بنزيما قاد الملكي للفوز على جيرونا بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد غياب دام 4 مواسم كاملة.

ووصل الفرنسي إلى الهدف 209 في مسيرته مع ريال مدريد ليصبح السادس في ترتيب الهدافين عبر التاريخ متفوقًا على المكسيكي هوجو سانشيز.

فيرنك بوشكاش يحتل المركز الخامس بواقع 237 هدفًا يليه سانتيانا صاحب الـ 288 هدفًا ثم ألفريد دي ستيفانو بواقع 307 هدفًا.



اختيارات المحررين باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم

راؤول جونزاليس يحتل المركز الثاني برصيد 323 هدفًا أما كريستيانو رونالدو فهو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفًا.

1 - Karim @Benzema has scored a brace twice against a single opponent (Girona) in a single season for the first time for @realmadriden .



Effective.



pic.twitter.com/vYSj2IyRbU — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2019 وجاءت أهداف كريم بواقع 136 في الدوري الإسباني و47 في دوري أبطال أوروبا و20 بكأس الملك بجانب 3 أهداف في كأس العالم للأندية وهدفين في السوبر المحلي وآخر في السوبر الأوروبي.

كما كان جيرونا بشير خير للفرنسي، إذ سجل في مرماه هدفين مرتين خلال موسم واحد للمرة الأولى خلال مسيرته مع الملكي.

صاحب الـ 31 عامًا سجل 15 هدفًا وصنع 6 خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في جميع البطولات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثنائية بنزيما في جيرونا تُدخله تاريخ ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثنائية بنزيما في جيرونا تُدخله تاريخ ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).