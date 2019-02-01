الكشف عن شبهات فساد أخرت افتتاح مستشفى بكركوك لمدة 4 سنوات

2019/02/01 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلكشفت الجبهة التركمانية، اليوم الجمعة، عن شبهات فساد عطلت افتتاح مستشفى لأربع سنوات في محافظة كركوك.وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في تغريدة له على مواقع التواتصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "من خلال زيارتنا للمستشفيات في كركوك، تبين ان هنالك مستشفى باسم (النصر) قد تم الانتهاء منه منذ أربع سنوات".وأضاف، انه "لم يبادر أحد الى فتحها بسبب محاولة كل مدير عام استغلالها مادياً".وأشار الى "صدور امر، اليوم، بتجهيزها بالكهرباء فوراً لبدء العمل بها".

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