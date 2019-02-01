ابتكار جهاز ذكى يحول الأفكار إلى كلام مسموع

2019/02/01 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا لصحيفة ديلى ميل، تم تصميم وابتكار هذا الجهاز من أجل مساعدة الأشخاص العاجزين عن التواصل ومرضى السكتة الدماغية، إذ يعمل على إخراج الكلام بواسطة الذكاء الصناعى لتحويل نشاط الدماغ إلى جمل واضحة.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، يوفر الجهاز الأمل لمصابى مرض الشلل بعد الإصابة بالسكتة الدماغية أو حادث ما، فهو يجعلهم قادرين على التواصل بشكل دون مشاكل، كما أن فكرة الجهاز مستمدة فى الاساس من التكنولوجيا التى أطلقتها شركة أمازون من قبل.انتهى...س ح

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