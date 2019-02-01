2019/02/01 | 10:59

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شاب يقتل والده بسبب ضغط الدراسة في ذي قار

العراقامن

شاب يقتل والده بسبب ضغط الدراسة في ذي قار

الجمعة 1 فبراير 2019 - 10:25

شاب يقتل والده بسبب ضغط الدراسة في ذي قار

كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حادث مقتل رجل مساء يوم الاربعاء الماضي في احدى القرى جنوب مدينة الناصرية بعد ان اسفرت تحقيقاتها عن التوصل الى ان الجاني ولده البالغ من العمر 15 عاما والذي اعترف بجريمته بسبب ضغط والده من اجل الدراسة.

وقال بيان للشرطة تلقت "الغدير، نسخة منه ان "الاجهزة الامنية تابعت تفاصيل الحادث والمضبوطات في موقع الحادث وغياب ولده عن المنزل وقد كثفت من اجراءات البحث عن خيوط الجريمة الى ان تمكنت من القاء القبض عليه بحسب امر قضائي والذي اعترف بارتكاب جريمته وقد تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق".انتهى...س ح

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