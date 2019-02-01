محكمة أمريكية تحمل الحكومة السورية مسوؤلية مقتل صحفية وتلزمها بدفع 300 مليون دولار

2019/02/01 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أصدرت محكمة أمريكية حكماً يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل الصحفية الأمريكية، ماري كولفين، عام 2012 وطالبت بدفع أكثر من 300 مليون دولار لأسرتها كتعويض.وقالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون في الحكم الذي نشر يوم الأربعاء إن "الحكومة السورية ضالعة في عملية قتل مواطنة أمريكية خارج إطار القانون".وقتلت كولفين (56 عاماً) مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في مدينة حمص بسوريا عام 2012 أثناء تغطية الصراع السوري.ورفعت عائلة كولفين دعوى قضائية في واشنطن ضد الحكومة السورية، متهمة السلطات بالقتل عمداً لموظف صحفي.وقالت القاضية إن "الهجوم على مركز إعلامي يضم صحفيين أجانب مما أدى لسقوط قتيلين وعدد من المصابين هو عمل لا يتصوره عقل".



وحكمت بالتعويضات المطلوبة إضافة لتعويضات إضافية على أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي في وقت لاحق.يشار إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد، صرح خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (إن.بي.سي نيوز) في وقت سابق بأن "كولفين تتحمل مسؤولية مقتلها لأن البلاد كانت في حرب وهي جاءت لسوريا بصورة غير قانونية وعملت مع الإرهابيين".

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