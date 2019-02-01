10 آلاف يورو لكل عائلة تقرر العيش في هذه المدينة

2019/02/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمدة مدينة إيطالية تقديم المدينة لـ10 آلاف يورو على مدار ثلاث سنوات لكل عائلة تقرر الانتقال إليها.عمدة مدينة لوكانا الواقعة على الحدود مع فرنسا

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