تركيا: سنتخذ ما يلزم ضد محاولات إنشاء ممر إرهابي بسوريا

2019/02/01 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس دائرة الاتصال الرئاسة التركية فخري الدين ألطون الجمعة، إن

تركيا "ستتخذ بنفسها ما يلزم من إجراءات، ضد كافة المحاولات الرامية

لإنشاء ممر إرهابي في سوريا، دون الاكتراث لأي تهديد".

وأضاف أنه "على واشنطن أن تدرك بأن كلفة اتخاذ خطوات رغما عن أنقرة،

أكبر من كلفة تلبية تطلعاتنا والتعاون معنا، لأن تركيا لا تعدم

البدائل"، على حد قوله.

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