صحيفة امريكية : ارهابيو داعش يتخفون بأزياء الرعاة الرحل على الحدود العراقية السورية

2019/02/01 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عززت القوات الامنية المشتركة قطعاتها وانتشارها على الحدود مع

سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل عناصر

تنظيم داعش الارهابي إلى البلاد ، لا سيما بعد تضييق الخناق عليهم

من قبل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وافادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، الجمعة، بأن

ارهابيي داعش لجأوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء

الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم.



وبحسب

تلك التقارير فأن الحكومة الاتحادية أخذت بالحسبان محاولة الدواعش

التسلل عبر الحدود حيث تنتشر الجماعات القبلية.



واشار مسؤولون

عسكريون الى إن العراق سارع إلى تعزيز إجراءاته الأمنية على حدوده

مع سوريا، وسط مخاوف من احتمال استعادة تنظيم داعش الارهابي صفوفه،

خصوصا في ضوء الانسحاب الأميركي من سوريا.

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