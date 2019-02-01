2019/02/01 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انفجار ناسفة على سيارة تقل موظفي مصفى الصينية بقضاء بيجي

01/02/2019 10:27:00 AM |

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واع / مكتب صلاح الدين / س .م

اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الجمعة ، عن استشهاد مدني واصابة 6 اخرين اثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تقل موظفين في مصفى الصينية بقضاء بيجي .

وذكر مدير اعلام وعلاقات العميد الركن محمد الاسدي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) آن " عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة تقل موظفين في مصفى الصينية ما ادى الى استشهاد شخص وإصابة 6 اخرين احدهم إصابته خطيرة ".





واوضح الاسدي ان "داعش الإرهابي اصبح ينفذ عمليات تخريبية هنا وهناك الهدف منها زعزعة الأمن واحداث خروقات متكررة وتنشيط جبهاته في المناطق الغربية والشرقية من محافظة صلاح الدين ، وبث الخوف والرعب في صفوف المدنيين"

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