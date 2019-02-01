اليوم ختام كأس آسيا في الإمارات العربية بمباراة اليابان وقطر

2019/02/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه انظار الجماھیر الاسیویة، الیوم الجمعة، الى استاد مدینة زاید الریاضیة الذي یشھد المباراة النھائیة لكأس أمم اسیا ال 17 لكرة القدم الامارات 2019 بین المنتخبین القطري ونظیره الیاباني.

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