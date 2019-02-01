الخرطوم والمدن السودانية تستعد للتظاهرات في جمعة الوفاء

2019/02/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الخرطوم ومدن سودانية أخرى، لتظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع ووقف موجات الغلاء التى طالت الخبز فيما أسموه بجمعة الوفاء .

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