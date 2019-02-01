2019/02/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت امانة بغداد، الجمعة، اعادة افتتاح أكثر من 587 شارعاً مغلقاً في العاصمة منذ انطلاق الحملة بتوجيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة.وذكرت الامانة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (1 شباط 2019)، أن “الدوائر البلدية وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: افتتاح 587 شارعاً مغلقاً منذ عام 2003) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: افتتاح 587 شارعاً مغلقاً منذ عام 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).