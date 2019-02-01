2019/02/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، اعادة السلطات الكويتية والسورية مواطنين عراقيين واعتقال مسافرة عراقية في الشلامجة.وكشفت الهيئة في بيان، عن مجمل نشاط كوادرها في المنافذ (مطار بغداد ، مطار النجف ، مطار البصرة ، سفوان ، الشلامجة)، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (1 شباط 2019)، “السلطات السورية أعادت مسافر عراقي موقوف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: اعادة عراقيين من الكويت وسوريا واعتقال اخر في الشلامجة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: اعادة عراقيين من الكويت وسوريا واعتقال اخر في الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).