يونايتد يعثر على بديل ماتا من الدوري الانجليزي

2019/02/01 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس: بدأ النادي الإنجليزي، مانشستر يونايتد، عملية البحث عن البديل المناسب لنجمه الإسباني خوان ماتا، الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، وتابعتها "الغد برس"، أن "مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ديفيد بروكس، نجم بورنموث، لتعويض الرحيل المحتمل لخوان ماتا".

وظهر بروكس، البالغ من العمر 21 عاما، بشكل مميز مع ناديه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يستطيع اللعب في مركز الجناح ولاعب الوسط.وأبهر بروكس، متابعي البريميرليغ، عندما قاد فريقه لاكتساح تشيلسي برباعية دون رد الأربعاء الماضي.

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يبرم أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واكتفى برحيل مروان فيلايني إلى الدوري الصيني.وكانت صحيفة "ميرور" قد ذكرت أن مانشستر يونايتد عرض على ماتا التجديد لعام واحد، مقابل 6.7 مليون جنيه إسترليني، لمحاولة منعه من الرحيل بشكل مجاني.

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