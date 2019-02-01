كاسين:انكماش النشاط الصناعي في الصين لأدنى مستوى في 3 سنوات

2019/02/01 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في الصين خلال يناير الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مُسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ 3 سنوات.





وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "كاسين" اليوم الجمعة أن النشاط الصناعي في الصين سجل مستوى 48.3 نقطة في شهر يناير وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2016، مقابل انكماش عند مستوى49.7 نقطة في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينكمش عند مستوى 49.5 نقطة.





وأوضحت البيانات أن ضعف ظروف الطلب تسببت في قيام الشركات بمراجعة جداول الإنتاج، حيث أن مؤشر الطلبات الجديدة تراجع بشكل أكبر في الأقاليم الانكماشية.





وفي العام الماضي شهد الاقتصاد الصيني حالة تباطؤ اقتصادي حاد، حيث نما الاقتصاد هناك بنحو 6.6% في 2018 وهي أبطأ وتيرة في 28 عام.





وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 6.7389 يوان.





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