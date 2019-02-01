2019/02/01 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكويت – مباشر: ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 76 سنتاً في تداولات أمس الخمیس، لیصل 61.25 دولار أمریكي.





وكان سعر برمیل النفط الكویتي سجل 60.49 دولار للبرمیل في تداولات أمس الأول الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.





وأفادت وكالة أنباء الكويت بأن أسعار النفط استقرت أمس في الأسواق العالمیة بعد أن حققت مكاسب على مدى یومین في الوقت الذي تعززت فیه ثقة المستثمرین

بفضل زیادة مخزون الوقود الأمریكي بأقل من المتوقع والعقوبات التي فرضتها واشنطن على إنتاج فنزویلا لكن التوترات التجاریة الأمریكیة الصینیة أثرت سلبا على المعنویات.





وأشارت إلى انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسیط الأمریكي 9 سنتات إلى 54.14 دولار للبرمیل.





وارتفعت العقود الآجلة لخام القیاس العالمي مزیج برنت 14 سنتا إلى 61.79 دولار للبرمیل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 76 سنتا مسجلا 61.25 دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 76 سنتا مسجلا 61.25 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).